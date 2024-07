Gabriella y Mayka Rivera han protagonizado un brutal enfrentamiento en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Mayka Rivera, a la ex de Álex Girona: "No me puedes culpar porque tu novio haya tonteado con una persona"

Gabriella zanja por completo la relación con Álex tras el acercamiento de este con Nuria en los pisitos: "Para mí esto ha terminado"

La visita de Nuria Martínez a ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y el tonteo que tuvo con Álex Girona sigue trayendo cola. Esta vez, han sido Gabriella y Mayka Rivera las que han protagonizado un enfrentamiento por todo lo que sucedió.

La que fuera soltera de ‘La isla de las tentaciones 7’ tiene a la exconcursante de ‘GH DÚO’ en el punto de mira y la culpa de haber provocado su ruptura con el ex de Marieta. Con mucha dureza, ha estallado contra ella y le ha dicho todo lo que piensa.

Gabriella tiene un fuerte encontronazo con Mayka Rivera

El brutal tonteo que Álex Girona y Nuria Martínez tuvieron en El Trastero de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, Gabriella tiene claro que Mayka Rivera tuvo mucho que ver en que se diera esa situación.

La que fue como tentadora al programa de Sandra Barneda culpa a la ex de Alejandro Bernardos de haber mandado a su novio al trastero con la exconcursante de ‘GH VIP 7’: “¿Mandarlos juntos no es joderme la relación?”, ha dicho, en tono acusador.

“A mí me mandaron a Samuel a mi casa y no hice nada. Ahora resulta que he jodido la relación por mandar a la chica al trastero”, responde. “Es que lo hiciste aposta, para joder, reconócelo. Sabes mucho de realities y te encanta que haya jarana”, apunta la ahora exnovia de Álex Girona.

“No me puedes culpar porque tu novio haya tonteado con una persona”, le recriminaba Mayka Rivera. “No te culpo de eso, te he culpado de que los hayas mandado al trastero”, respondía Gabriella.

La ex de Pablo Moya, para dejar claro todo, ha explicado el motivo real por el que mandó a Nuria MH al trastero: “No te creas el centro del mundo. Lo hice para bajar a Álvaro, que me dieron la opción de elegir, no te creas que todo gira en torno a ti y a Álex”.

