Julen estalla contra Bea y rompe su relación: "No me respetas, se acabó, déjame en paz"

Julen comienza diciéndole a Bea que, como se trata todo de una convivencia , hay que respetar y no sólo puede exigir que le respeten a ella, pues ella también debería hacerlo con el resto. Esto hace que Bea estalle y comiencen los reproches entre ambos: "Tú no respetas porque ves a una persona que quiere dormir y te la suda". Bea bromea y dice irónicamente que ella es "malísima".

Pero esto no hacía más que empezar. "A partir de hoy, te lo digo de verdad, como veo que no me tienes respeto de ningún tipo ni me lo has tenido desde que llegaste aquí, que te molan los juegos, como a mí, que lo pasamos bien, pero el resto del día me vacilas, pues se acabó", dice Julen y añade que ha convivido con muchas personas y sólo ha tenido problemas de convivencia con ella porque "eres una persona que se piensa que vive sola".