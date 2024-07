Alejandra Rubio, ante las palabras de Claudia sobre los sentimientos de Álvaro por Lucía: "Está muy mal decir eso"

Álvaro Boix asegura que está deseando volver a ver a Lucía: "Ella me importa"

Claudia Martínez cree que Lucía Sánchez siente más por Álvaro Boix que este por ella

Marieta, sobre la relación de Álvaro y Lucía: "El día que resuelvan la tensión sexual se les va a pasar"

Álvaro Boix cada vez tiene más claro que quiere todo con Lucía Sánchez, a la que asegura que echa mucho de menos mientras está en 'Los vecinos de la casa de al lado' y así lo ha confesado durante la gala, que puedes ver completa en mitele PLUS.

"Tengo muchísimas ganas de verla, de que me cuente, que venga. Todo el rato estoy dándole vueltas a la cabeza, pienso muchas cosas y a veces me monto películas que son son", confesaba Álvaro Boix sobre Lucía Sánchez, que tienen planes para este verano.

Y esto, hacía que Naomi Asensi relatase lo que cree sobre los sentimientos que dice Álvaro tener por Lucía: "No me creo nada, cuando entró Lucía viste que, desde ese momento, tuviste muchísimo apoyo y creo que es un poco de relación de conveniencia. Y, cuando salgas, le vas a dar la patada como has hecho con todas en todos los realities y me sabe fatal porque de Lucía si que me lo creo cien por cien".

"Pues no, de verdad siento por Lucía, quiero saber de ella y me importa", decía Álvaro Boix, que creía que no tiene que darle explicaciones a ella, que no se cortaba en su anterior visita a plató en darle un beso de película en directo.

Pero Claudía Martínez, con la que compartió una historia, aseguraba pensar como Naomi: "Yo tampoco me lo creo, pero luego me dicen que estoy celosa. Veo a Lucía mucho más entregada, aunque me sabe mal. Se nota en la mirada".

Momento en el que Marieta sacaba la cara por Álvaro: "También tiene que llegarle algún día alguna, pobrecillo". Como también lo hacía Alejandra Rubio: "Me dan mucha rabia este tipo de comentarios de quién siente más. Cada persona siente a su manera, igual él siente más y lo demuestra de otra forma" "Está muy mla decirle a una persona cómo tiene que mostrar sus sentimientos".

Comentario que no parecía gustar del todo a Claudia y que dejaba claro que ella puede expresar lo que piensa: "Estoy aquí para comentar y mi opinión es que no te gusta tanto como tú a ella, no creo que sea nada malo". "Yo también he comentado que no me gustan ese tipo de comentarios, no me gusta juzgar, ¿cuál es el problema?", respondía Ala hija de Terelu Campos, para terminar con este momento de la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

¿Cómo ver 'Los vecinos de la casa de al lado'?