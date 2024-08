La gran traición a Isabel Pantoja: el engaño de Anabel Pantoja que sacude al clan

Ya lo adelantaba Kike Calleja este jueves en ‘TardeAR’: se ha producido un encuentro en Córdoba entre dos personas que podría afectar a Isabel Pantoja: “Se va a llevar un disgusto”, aseguraban desde el programa de las tardes de Telecinco. En ‘Vamos a ver’ tenemos más datos de esta traición y que tiene que ver con Anabel Pantoja.

¿Y por qué lo llamamos traición? Pues porque una de las personas que acudieron a este encuentro forma parte del núcleo cercano de la tonadillera (es un familiar directo o alguien tan llegado que es considerado “como de la familia”) y ha quedado a escondidas con esa persona “non grata” para la Pantoja.

¿Por qué ha traicionado Anabel Pantoja a su tía, Isabel Pantoja?

"Yo considero que es una traición que no se espera y que no le va a sentar nada bien ni a Isabel Pantoja ni a nadie de su familia", avanza Kike Calleja antes de revelar la información exclusiva. Pero, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es esa persona tan cercana que ha tenido un encuentro con alguien a quien la artista no soporta? Los nombres son Anabel Pantoja y Mariló.

"Me consta que Isabel desconoce esta información. Puede que le siente mal. El pasado martes hubo una cena de cinco personas en Córdoba. En esa cena estaba Mariló, dos personas que se parecen a ella, que debían ser familia, y estaban en un tono distendido y llama la atención que la persona que estaba allí es Anabel Pantoja con su novio David", destapa el colaborador.

Al parecer, hay imágenes de ese encuentro y "cuando Isabel y Agustín vean el plan en el que estaban...". ¿Ha podido Anabel contarle esto a la tonadillera teniendo en cuenta que David trabaja en la clínica de Mariló? "A mi me consta que se intentó mantener en secreto y entiendo que va a sentar mal", añade Kike Calleja.

Los colaboradores se preguntan si ha sido un encuentro casual o ha ha habido una quedada. Kike lo aclara: "Ha sido una quedada, estaban de risas en un ambiente distendido como si no hubiese ocurrido nada. Que Anabel se siente en esa mesa con Mariló puede sentar mal a Isabel", remata Calleja.

Isa Pi reacciona a la traición de Anabel Pantoja a su tía

Isa Pi se encuentra en plató y reacciona a esta información: "Yo creo que si ella lo ha hecho en un restaurante no lo ve tan mal, porque podía haberlo hecho en una cena íntima y no en un restaurante donde todos le pueden ver. Yo entiendo que no debe haber problema y si le sienta mal a mi madre, eso es lo que pasa cuando expone cosas, que hay personas a las que puede doler".