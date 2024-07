Marieta y Álex Girona han tenido una conversación muy profunda en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Los que fuesen novios han hablado de Gabriella, de cómo era su relación en el pasado y sobre los lazos sentimentales que todavía les unen.

Álex Girona estaba en el Trastero cuando, de repente, entra una invitada sorpresa por la puerta: ¡Marieta! La protagonista llega con una sonrisa, besa a su ex y se sienta delante del chico para conocer todos los detalles de su experiencia en este reality, cómo es su relación con Gabriella y, sobre todo, para que éste mande un alegato en el que explique los motivos por los que se tiene que quedar en el concurso.

"El primer mes lo pasé fatal, me pillaron por todos los lados, como me pillaron en nuestro debate final, pues dos veces más", empieza diciendo Álex Girona. Mientras decía eso, a Marieta le cambia la cara y esboza una sonrisa de cariño hacia su ex. Sin embargo, Álex sigue contándole su paso por el concurso: "Luego me encerraron en el Trastero con Mariona, que no es que sea ella el alma de la fiesta...".

Álex continúa detallando su paso por el concurso: "Luego entró Gabriella, me pegué una semana detrás de ella, estaban todos con la coña de 'ciervo". Al decir esto último, Marieta no pudo evitar partirse de risa y Álex se suma a la broma. Tras esto, el concursante añade: "Bueno, pues pasé una semana jodido y luego resulta que ella hizo lo mismo, lo que pasa es que yo lo hice tres veces... fue muy duro porque era ir a la gala, me daban palos, y luego volvía a esta burbuja".

"Yo he estado en una burbuja, a mí eso me ha cambiado la vida, ¿a ti no te ha cambiado la mente, lo has valorado estar aquí tantos días?", termina diciendo sobre este tema Marieta. Álex tras esta pregunta termina: "Tú sabes que mi paciencia es muy poca y he aprendido a tener más y controlarme un montón... me han visto llorar mucho, tú sabes que no suelo llorar, pasarlo mal un mes...".

Marieta y Álex, miradas cómplices y momentos de su relación

En un tono ya más relajado y cruzando miraditas, Marieta le dice mientras sonríe: "Cantas muy bien, yo ya sabía que cantabas muy bien, pero al ver tu rap dije 'mira, parece cantante". Luego le bromea diciendo: "Las carillas de cantante ya las llevas". A lo que Álex Girona se parte de risa y se nota una gran complicidad entre ambos.

Tras esto, Álex Girona le dice: "Mira, tú siempre me decías 'eres un dependiente emocional', pues en este momento sí lo soy, no es malo decirlo". Marieta le comenta rápidamente: "A lo mejor ya lo eras y esto te ha servido para saber que tienes una dependencia emocional hacia tu pareja". Sin embargo, Álex sorprende a su ex diciendo: "hacia las parejas, no. Hacia ella. Hacia las parejas, no". Al ser tan tajante con esto, a Marieta se le escapa una sonrisa y le dice de manera muy sentida: "¿Con las demás no la has tenido?".