Mayka y Gabriella protagonizan un tenso enfrentamiento: ''Deja de llorar, déjame en paz ya''

Los días continúan pasando en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , y la relación entre Mayka y Gabriella no parece que vaya a mejorar, todo lo contrario, cada vez protagonizan más discusiones.

En esta ocasión, Gabriella se encontraba en el jardín del vecindario hablando con algunos de sus compañeros, cuando de pronto ha empezado a gritar: ''Deja de llorar, hija, de verdad, estate a lo tuyo de una p*** vez, no me irrites más. Te estoy viendo, ay Mayka de verdad'', decía Gabriella al ver a Mayka hablar de ella a través del cristal.

Al presenciar la incómoda situación, los vecinos le han preguntado a Mayka de qué estaba hablado y ella se ha sincerado: ''Estaba hablando con Julen de una cosa''. ''Yo te he visto...que me dejes en paz'', ha recapacitado Gabriella antes de seguir con la discusión.

Mientras Gabriella le seguía pidiendo a Mayka que la dejase en paz, Mayka le reprochaba su actitud: ''Eres tú la que no me dejas en paz que está mirando mis movimientos desde el cristal, mi amor. Yo no estoy diciendo nada, tú te has dirigido a mí''.