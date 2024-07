Gabriella le deja las cosas claras a Álex en su despedida: "No quiero hacer más el ridículo en la tele"

Gabriella y Álex se han sincerado sobre su relación antes de que él saliera de 'Los vecinos de la casa de al lado'

"Lo siento por no habértelo contado, pero no quería meter más mie*** ahí por un beso, lo que te he dicho antes, a mí me toca los...", reconocía Álex a Gabriella

Gabriella se entera en directo que Álex también le ha sido infiel con Soraya: "¡Por esto no estamos juntos!"

Álex Girona se despide de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y, además de recibir unas emotivas palabras de muchos de sus compañeros, ha tenido una intensa charla con Gabriella. Pero ¿En qué punto ha quedado su relación? Ella ha tomado una decisión y tiene las cosas muy claras, pero él no opina igual...

Álex abrazaba y daba un beso a Gabriella, ya a solas en el sofá. "Solo te queda aguantar un poquito, que seas tú como estás siendo y si tienes que reventar, revienta", le recomendaba él.

Sin embargo, ella tiene muy claro que no ha venido al reality a discutir: "Vengo a hace run concurso, vine porque me apetecía la convivencia con vosotros, me apetecía hacer un concurso y que se me viera a mí misma en vez de a los dos como estás en medio".

Él le recomendasba que lo hiciera ahora pero Gabriella respondía que está "un poco agotada mentalmente".

Álex asentía, sabe que lo que ha pasado entre ellos le está pasando factura: "Lo siento por no habértelo contado, pero no quería meter más mie*** ahí por un beso, lo que te he dicho antes, a mí me toca los..."

Ella le interrumpía, sabe que hay muchas cosas que su pareja no le ha contado, pero ha tomado una decisión firme: "Sinceramente, no quiero saber nada, no quiero entrar en polémica, no quiero saber nada y menos aquí".

"No quiero hacer más el ridículo en la tele", confesaba Gabriella, que quiere dejar las cosas entre ellos al menos en pausa: "Lo que tengamos que hablar, lo hablaremos fuera".

Y es que ella no quiere que la gente la conozca a ella y no quiere que todo el mundo sepa lo que pasa entre ellos: "Necesito que conozcan también a Gabriella en solitario, porque las personas enamoradas también cometen errores, nuestra relación ha sido un torbellino con muchos altibajos. Sal, pásatelo bien, haz las cosas con cabeza".

Sin embargo, Álex cree que una vez que ambos estén fuera, todo será distinto: "Yo apuesto por nosotros, creo que fuera va a salir bien".

