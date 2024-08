"Ha sido un año súper intenso . Hemos hecho muchísimas cosas, muchísimos planes. El resumen es que ha sido un año increíble ", desvela Makoke al inicio de su entrevista conjunta. Por su parte, Gonzalo reconoce que "conocer a Makoke me ha cambiado la vida, es el año más bonito de mi vida. No hemos parado de viajar, pero además valoro las cosas mundanas que hemos hecho". Pero, ¿cómo se conocieron Makoke y Gonzalo?

Cuenta Makoke que acababa de grabar ' ¡Vaya vacaciones! ' a finales de junio del año pasado y que "tenía todo el verano por delante". Acudió al cumpleaños de una amiga y él apareció de casualidad: "Cuando lo vi, me quedé impactada". "Nos miramos hasta que nos presentamos", añade él, que admite que no conocía casi nada a Makoke de la televisión.

"No pensaba que me fuera a enamorar nunca más, no de esta manera", reconoce Makoke. "Estoy en mi momento más sano, más puro... no puedo estar ni un solo día sin verlo", añade y dice que, con su edad, sabe perfectamente las cosas que quiere en una relación. Dicen que se ríen mucho, que hacen muchas cosas juntos, viajan y hacen deporte: "Somos muy disfrutones y dependemos mucho el uno del otro. Nos levantamos por la mañana y el ratito que estaos separados, estamos hablando por teléfono. No nos peleamos".