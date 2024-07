El vacile de Julen Muñoz que hace llorar a Mayka Rivera: "No estoy bien"

Los nervios están a flor de piel porque se acerca la gran final de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ , el reality exclusivo de mitele PLUS, y bien lo saben los participantes. Puede que estén más sensibles de lo normal o puede que algunos concursantes ya ni se aguanten, pero lo cierto es que unas palabras de Julen Muñoz han hecho llorar a Mayka Rivera.

Mayka comenta que necesita "parar de comer y de dormir" y Julen le dice que "no haces otra cosa", pero no ha sido esto precisamente lo que ha dolido a Mayka. Segundos después, Gabriella le pregunta a Mayka qué le ocurre, pues la encuentra apagada y ella responde que "la cabeza es lo más importante y ahora mismo no la tengo bien". Quizás se encuentra mal por el mensaje que le envió Álex horas antes.