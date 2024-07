El mensaje de Álex Girona desde el exterior que descoloca a Mayka: “Yo que tú empezaría a preocuparme más por tu relación”

Sincera, Mayka ha respondido a su excompañero de reality, aún desde las instalaciones de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y le ha confesado que le hacen daño esas declaraciones sobre su relación: “Jo… ¿Qué queréis que os diga? Pues mi relación, eso sí que me duele que me lo digas, no te voy a mentir, porque considero que no he hecho nada. Bueno, considero no, no he hecho nada. Estoy tranquila con eso conmigo. Cuando salga tendré la oportunidad de hablar con esa persona, no sé qué habrá pasado para que diga eso, me parece fatal que diga eso. Y poco más”.