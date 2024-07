Bea y Gabriella protagonizan una bronca monumental: ''Deja de insultar y cállate ya''

Gabriella tiene muy mal despertar y Bea no la aguanta

Bea le pide a Gabriella, entre gritos, ''que se calle cinco minutos''

La tensión se masca en el ambiente en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS. Algunos de los concursantes llevan demasiado tiempo conviviendo juntos y esto está provocando que se conviertan en protagonistas de algún que otro rifirrafe.

Esto es lo que le ha ocurrido a Bea con Gabriella, que no puede más. Las inquilinas han protagonizado una fuerte discusión a primera hora de la mañana que ha hecho que el resto de sus compañeros se marchen para no escuchar sus gritos.

''Deja de insultar, tía, si no vas a mejorar más que el silencio, cállate ya, gorda, por favor'', le grita Bea a Gabriella después de que esta se despertarse gritando a su compañero: ''Julen, toda la pu** mañana, entre la put** alarma que suena como un megáfono...''.

Bea continúa gritando a Gabriella, que se encuentra en la cama aún : ''Me levanto dando las gracias y tú, tía, no puedo así, por favor. Me has gritado en la oreja tres mil veces, cállate cinco minutos por favor''.

Y Gabriella, muy molesta, se defiende de sus ataques: ''Bea, vamos a ver, me levanto por la mañana, tengo mal despertar, me intento aguantar. Vienen a despertarme y no es que lo mejore. Me lo has pedido cuatro veces, colega''.

Pero a Bea no le sirven sus palabras: ''Me da igual, cállate si no vas a mejorar el silencio. Te estoy pidiendo que te calles, gorda. Cinco minutos, tía. Joder, tía''.

