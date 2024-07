El momento más 'hot' de Bea Retamal y Álvaro Boix con leche condensada: "Que no se vea guarro"

'Los vecinos de la casa de al lado' han tenido que vivir un nuevo reto exprés que han tenido que superar. Esta vez le ha tocado el turno a Bea Retamal y a Álvaro Boix realizarlo, aunque no lo han hecho con muchas ganas. El reto para ellos ha sido un poco forzado y les ha dado vergüenza realizarlo.

El programa le ha comunicado que no debía quedar ni una gota de leche condensada en el cuerpo de Álvaro, por lo que Bea ha tenido que hacer un esfuerzo en quitarle toda la leche del pecho con la lengua y la boca. Antes de que Bea le empezase a quitar la leche, Álvaro le ha hecho una advertencia.

En mitad del reto se ha acordado de Lucía Sánchez, ya que podría malinterpretar el reto surrealista que han tenido que realizar: "A mí me da igual perder el reto. Te lo digo en serio, que no se vea guarro. Duermo en la jaula toda la noche, me da igual", ha comentado Álvaro antes de realizar la prueba.