La visita de Samu provoca que salgan antiguas rencillas del pasado con Mayka: "Viene aquí a tocarme los h..."

Las antiguas rencillas del pasado no se le han olvidado a Mayka y ha optado por sacarlas de nuevo del cajón. Todo ha comenzado cuando Samu ha pedido a los vecinos que le diesen algo de beber. En ese momento, Mayka ha sido muy irónica y ha explicado que no hacía falta, ya que todo iba a acabar: "Pero si ya va a acabar la fiesta".

Samu ha querido interesarse por la vida amorosa actual de Mayka : "¿Ahora tienes novio? Sí, ¿no? Bueno, que tú sepas". Mayka ha comenzado a reírse y le ha lanzado una pulla a Samu: "Este tío viene aquí a tocarme los h... En un momento me ha dicho que no voy a ganar y que no tengo novio".

Mayka ha querido que Bea y Samu se acordaran de que los tres se conocieron el mismo día y en el mismo lugar. "¿Te acuerdas lo que me dijiste de Bea?", le ha preguntado Mayka a Samu con segundas. Samu ha subrayado que no se acuerda de lo que dijo en aquel momento.

Al principio Mayka ha estado reacia a contarlo, pero tras ver que Samu y Bea han insistido, lo ha terminado diciendo: "Yo no me llevaba bien contigo en esos momentos y vosotros, no sé si fue Mario o tú, 'si me ha tirado la caña a mí hace un momento". Mayka ha insinuado que Mario González o Samu comentaron que Bea se había interesado por alguno de ellos.