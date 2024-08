Alejandro Albalá relata el infierno que vivió junto a Maite Galdeano: "Entiendo a Kiko, a mí me hacía cosas muy fuertes"

Es sin duda alguna la trama del momento. El pasado jueves Maite Galdeano sorprendía a sus seguidores de redes sociales contando que Sofía , su querida hija, le había echado de casa . Maite, muy enfadada, explicaba que tras una discusión con su hija y el novio de esta, la pareja había decidido expulsarla de la vivienda: "No os lo voy a perdonar, estáis muertos los dos para mí , ya te darás cuenta hija del ser que llevas colgando al lado, pero a lo mejor yo ya no estoy".

Maite, que cargaba muy duramente contra su yerno acusándole de tener a Sofía completamente anulada, mostraba a sus miles de seguidores en lugar en el que se encontraba refugiada, ahora que ya no vive con Sofía: "Estoy en mi piso de Murcia, a pie de playa, un piso que he comprado yo, que es mío, y no de Sofía como ella decía".