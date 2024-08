Tras la marcha de su madre, Sofía Suescun se pronuncia en redes sociales a través de indirectas (algunos prefieren denominarlos 'zascas'). Quiere dejar constancia de que se encuentra bien en compañía de Kiko Jiménez y no que su novio no es una mala influencia, tal y como asegura su madre a través de diferentes vídeos en Instagram, donde no duda en atacarle. Esta actitud por parte de Sofía ha dividido a sus seguidores en las redes, pues hay quien considera que no es necesario que escriba o publique ciertas cosas en vista del delicado momento por el que toda la familia está atravesando. De hecho, el presentador de 'Socialité' considera que, quizás, la pareja debería mantener "un perfil bajo".