El sueño más 'hot' de Julen de la Guerra: ''Estoy ya traumado''

Julen de la Guerra lleva encerrado mucho tiempo en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir las 24 horas en mitele PLUS , y ya empieza a notar que tiene ciertas necesidades y así se lo ha confesado a Mayka y a Fani durante una conversación de lo más explícita.

Los tres concursantes se encontraban desayunando cuando Fani le ha preguntado a Julen de la Guerra qué había soñado y él se reía e intentaba cambiar de tema, pero sus compañeras no le seguían el rollo y al final, Julen acababa por contar su sueño.

''Estaba como con mis amigos y no teníamos taxi para volver a casa. Me separaba y aparecían tres chicas y una de ellas era una amiga mía, una amiga'', explicaba Julen y les confesaba que es una amiga ''con derechos''.

Mayka hacía un inciso: ''Es que este tiene amigas, yo a esas personas no las llamo amigos''. ''No he vuelto a hablar con ella desde hace mucho. Es muy guapa y es actriz'', continuaba Julen contándole a Fani y Mayka.