Marieta habló mal a Lucía Sánchez de Álvaro Boix y esta terminó diciéndoselo a su chico

Lucía Sánchez y Marieta han protagonizado una discusión cargada de reproches

El cara a cara entre Álvaro Boix y Marieta que sacude plató y acaba con él retractándose de sus críticas: “Pues entonces cierro la boca”

Lucía Sánchez ha tenido la oportunidad de verse las caras con Marieta y ambas han protagonizado un ajuste de cuentas de alta tensión. Una conversación en la que no han faltado las pullas y en la que han dejado claro que no se soportan.

Para empezar, la chica que ha enamorado a Álvaro Boix ha hecho alusión al ‘consejo’ que le dio la concursante de ‘Supervivientes 2024’ hace unas semanas, diciéndole que tenía que buscar a otro tipo de chicos para no sufrir más por amor.

Hay que recordar que Lucía Sánchez recibió ese consejo fuera de cámaras y que no dudó en contárselo a su chico en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Una actitud que Marieta se tomó como una traición y que calificó de “bajuna”.

“Si soy bajuna por hacerle el comentario que tú me dijiste. Yo se lo digo porque me da la gana”, empezaba diciendo la ganadora de ‘GH DÚO’. “Eres mucho más bajuna tú por sacar temas que no tienes que sacar y de los que no tienes ni idea”, agregaba.

“No quiero saber nada más de ti, me pareces mala”, apuntaba la ex de Manuel González, que, además, opinaba de Marieta que está “crecidita”. Por su parte, la ex de Álex Girona no tardaba en responder.

“¿Has guardado ya la libreta en la que llevabas todo el camino apuntando lo que me ibas a decir? Me aburres tú y tus temas”, le respondía la de ‘La isla de las tentaciones’. “Me aburres que lo único que sabes hacer es liarte con tíos y decir que un chico con novia te ha besado”, respondía Lucía.