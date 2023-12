Lo que pasaba después de los programas de 'Crónicas Marcianas': "Mucha gente se relacionaba allí y había escarceos"

En el reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’ no podemos evitar echar la vista atrás y algunos de los colaboradores y miembros del equipo del programa, destapan qué pasaba detrás de las cámaras… ¡Escarceos incluidos!

Y Marta López, colaboradora, no se resiste en añadir otros lugares: “Las cosas mejores no pasaban en ‘Luz de gas’, pasaban en el Hotel Condes de Barcelona”, confiesa entre risas. Santiago Segura, sin pelos en la lengua, contaba que este hotel era el lugar de encuentro de muchos: “Mucha gente se relacionaba allí y tenían sus escarceos y sus cosas, era un no parar el Condes de Barcelona…”