"Ya no se pueden tener audiencias como las que teníamos", cuenta el presentador, consciente de cómo las formas de consumo y la televisión han evolucionado a lo largo de estos años. Hablamos con Xavier Sardá por la presentación del reencuentro y asegura que hay partes del programa que quizás no seleccionarían ahora porque "hoy no se sustentan; la sociedad ha cambiado mucho". Sin embargo, cree que 'Crónicas Marcianas' fue un programa fundamental y celebra su regreso.