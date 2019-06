Desde montar un programa de televisión a visitar París o hacer pan: cosas que puedes hacer en 14 horas

Mientras en Mediaset damos forma a nuestra programación, en The Rustik Bakery utilizan ese mismo período de tiempo para elaborar su pan. Las cosas hechas con tiempo saben mejor, por eso su masa madre fermenta durante 14 horas y amasan lentamente sus ingredientes 100% naturales. Solo así se consigue su textura esponjosa, su sabor inconfundible y su óptima conservación. Como puedes ver, 14 horas dan para mucho.

En medio de nuestra rutina y del ritmo frenético del día a día, el paso de algo tan intangible como el tiempo puede pasar desapercibido. Pero si nos tomamos un momento de respiro para pensarlo, de igual forma que en Mediaset emiten en directo o en The Rustik Bakery elaboran sus panes, tú puedes invertir esas 14 horas en actividades y retos que ni puedes imaginar. Y para que no desaproveches ni un solo minuto te descubrimos varios planes que puedes realizar en ese intervalo de tiempo. ¡Toma nota!

Conocer una ciudad como París

Es una situación bastante común: has visto unos vuelos baratísimos de ida y vuelta en el mismo día, pero te parece una locura. Pues organízate, ¡puedes descubrir una gran capital en tiempo récord! Según los expertos, 14 horas es un período de tiempo breve pero suficiente para conocer un lugar como París. Comienza con un largo paseo por el río Sena para ver algunos de los principales monumentos, como el Louvre o la Torre Eiffel. Reserva la hora de comer para probar la gastronomía francesa cerca del Ayuntamiento. Y para acabar el día, disfruta del ambiente de barrios como Le Marais o Montmartre.

Desarrollar una nueva habilidad

Piénsalo: siempre has querido empezar a tocar un instrumento. O tal vez chapurrear mínimamente un nuevo idioma. Pero por una cosa o por otra, lo acabas dejando pasar. Pues en solo 14 horas puedes ponerte al día con esa habilidad que no te puedes quitar de la cabeza. Actualmente hay una gran cantidad de tutoriales y aplicaciones móviles que, en pocas horas, te permiten adquirir conocimientos básicos de un idioma o sobre la técnica de algún deporte. Y no pienses solo en tu satisfacción personal: al mismo tiempo desarrollas también capacidades como la motivación, ejercitas la mente y te cargas energía.