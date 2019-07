Jesús Vázquez cuenta los secretos de 'Me quedo contigo': "Hay situaciones muy, muy locas"

Jesús Vázquez nos cuenta desde el plató de 'Me quedo contigo' todos los secretos del nuevo programa de citas que llegará muy pronto a Telecinco . "Hemos decidido darle un giro al programa: las que buscan el novio a las chicas son sus madres", comenta el presentador sobre la adaptación del exitoso formato internacional 'Take me out'. Además, Jesús nos cuenta cuáles son las situaciones más divertidas que ha vivido durante la grabación del programa.