¡Edu Soto la lía en directo! se enfada ante las trampas de sus compañeros y tiene una divertida disputa con Juan Dávila

'Cógeme el conejo ' es una prueba que ha llegado a ' Me resbala ' para revolucionar y es que los cómicos han vivido un momentazo en el plató con muchas risas y alguna que otra trampa.

Todos se han enfrentado al juego de las sillas, pero con conejos. Han tenido que ponerse las manos en la espalda mientras se movían alrededor de la mesa con los conejos de peluche, siempre uno menos delos jugadores, algo por lo que han tenido que ser rápidos en el momento que ha terminado la música porque quién no lograba coger el conejo quedaba eliminado.

La música ha empezado a sonar y los nervios se han visto entre los participantes. Entre bailes y con muchas ganas de conseguir el conejo han estado muy atentos para coger el peluche cuando la música ha acabado y el primero en ser eliminado ha sido Florentino Fernández. El siguiente en tener que sentarse en el sofá ha sido Edu Soto, que en medio de la siguiente ronda ha querido decir algo.

Mientras sus compañeros giraban alrededor de los conejos y cogían sin parar la música algunos de los peluches, Edu Soto ha mostrado su enfado ante las pequeñas trampas de sus compañeros: "Creo que el que coja el conejo y aún haya música tendría que ser expulsado porque incitan a la equivocación". "Eso es lo que yo he dicho", ha entonado Juan Dávila ante esto y Edu Soto ha lanzado su peluche al cómico y han tenido una divertida disputa en directo: "Tú lo haces todo el rato".