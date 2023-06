Lara Álvarez se sincera ante el estreno de 'Me resbala': "Me he quitado un encorsetamiento, disfruto de mi pura esencia"

Con este nuevo programa, Lara se siente “una privilegiada” y, si tuviera que elegir sus pruebas favoritas , lo tiene claro: “Me lo paso muy bien el ‘Las palabras corrientes’ porque yo no me siento en la silla, son ellos, entonces disfruto mucho friéndoles el culete”, aunque le gustan también otras.

Además, Lara reconoce que “me he quitado el encorsetamiento que te puede dar un programa con escaleta o con un principio y fin, con un objetivo determinado. Aquí, el objetivo es pasárselo bien, me he quitado el miedo a la corrección. Me hace disfrutar de mi trabajo y de mi pura esencia”.