Santiago Segura gana el segundo programa de ‘Me resbala’ entre las bromas de sus compañeros: "Aquí hay tongo"

Después de una nueva noche de buenos momentos, risas y bromas, llegaba la hora de poner fin a tanta diversión con lo que todos los humoristas sueñan con conquistar desde el primer momento: el trofeo de 'Me resbala' . Así lo anunciaba Lara Álvarez : "Llega el gran momento de la noche. Es el momento de entregar el gran premio".

Paz Padilla se subía al sofá al escuchar que el nombramiento del ganador se acercaba: "Quiero aclarar una cosa. Cuando he hecho las letras en el 'Alfabody', he hecho como que le olía el culito a Santiago, pero prometo que ni le olía ni nada, que era todo para el chiste", aclaraba. "Para que me metas en tu próxima película", le decía a él directamente regalándonos una última broma.