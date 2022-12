Al ritmo de este hit nacional , Germán ha inundado el escenario de buena energía y mucho baile. El concursante, que es uno de los favoritos del público, ha podido disfrutar en el escenario, algo que no le ocurrió la semana pasada.

Castelo , ha definido la actuación de Germán como “increíble”. Además, ha querido hacer una apreciación haciendo honor a su particular humor. “Eres exactamente igual a tu compañero Jose pero con menos paquete”, ha dicho irónico. “Me ha sorprendido que has sido como un robot de la fiesta , estás súper integrado en el grupo”, ha añadido. La cantante Melody ha alabado el carisma de Germán. “Eres simpático, tienes duende y eso engancha a la gente”, ha reconocido.

La presentadora le ha reclamado al concursante lo “quejica” que es. Patiño considera que no es autocrítico y que no recibe bien las valoraciones negativas del jurado. El participante, por su parte, reconoce que está “picado” por la puntuación que le dio el jurado la semana pasada, pero que no tiene más trascendencia.