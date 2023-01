“ Me ha parecido muy emocionante . Se notaba que Irma tenía mucho cariño a Adrián en la actuación de hoy”, aseguraba el humorista. “Me gustaría que Adrián volviese porque le da mucha emoción al programa”, decía el colaborador de 'Todo es mentira'.

"Quiero dar las gracias porque han sido nueve semanas en las que me habéis dado oxígeno", ha dicho muy emocionada. "Siempre has demostrado que eres una de los mejores presentadores de este país y está siempre va a ser tu casa", le ha asegurado Omar Suárez. "El gran sueño de un presentador es saber que trabajas con gente que ama lo que hace. Muchísimas gracias, Irma, porque se nota que te implicas. Y de verdad, me quito el sombrero", le agradecía también María Patiño.