Paloma González, muy sincera con Cristina Porta: "Has sonado como un gato electrocutado"

"Increíble, has subido mucho para arriba . Si la tengo que cantar yo no llego", le felicitaba Rosa López. "Súper bien, hay tres vertientes en este programa, cosas de flamenquito, cosas de karaoke o cosas de eurovisión. Hoy te ha tocado Eurovisión. Has tenido suerte con la canción porque es muy discotequera , muy loca, te pegaba", coincidía Castelo.

Sin embargo, Paloma González anunciaba que le tocaba "ser la mala". "En el baile esta noche no te gana nadie. Como Mat Hari y como femme fatale no te gana nadie. Has bailado increíble, pero la voz me ha sonado como un gato electrocutado", confesaba la influencer.