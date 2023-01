"Te he visto como a Morat de la Puebla en su comunión. Tienes mucha suerte de cantar con una persona que es igual que Nino Bravo. Te has hecho un pelín de Karaoke. Esta actuación casi no parece de este programa, pero sí, el piropo que más te gusta", opinaba Castelo. "Habéis cantado bien, pero me he aburrido como una ostra, ha sido como ver a mis amigos en el karaoke", coincidía Paloma González.