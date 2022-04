Ainhoa Arteta y la relación de amor-odio que sus hijos tienen con su trabajo: "El pequeño grita cuando canto"

Ainhoa Arteta ha contado uno de los momentos más difíciles que ha vivido con su hija mayor: "Nunca me han reprochado lo que hago, pero he vivido situaciones complicadas. Un día, justo después de fallecer mi madre, antes de actuar se tenían que llevar a mi hija y ella se agarró a mi falda y no se soltaba. Tener que arrancarte llorando a tú hija de la falda y salir al escenario a cantar es un momento que se me ha quedado grabado para siempre.

A pesar de todo, Ainhoa asegura que sus hijos nunca le han reprochado nada: "Mi hija nunca me lo ha reprochado, al revés. Cuando he flaqueado y he dicho que no podía más, ella me ha dicho que no se me ocurriese dejar mi carrera