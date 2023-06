“El otro día, en una entrevista de radio, dijeron ‘Tejero ha conseguido lo que le gustaría conseguir a muchos actores, que es hacer un personaje icónico’ . Entiendo que sí, aunque durante un tiempo es cierto que te encasillan y te da miedo, pero me parece poco inteligente, porque uno hace un trabajo y no sabe la repercusión que va a tener…

… No me molesta porque sé la carrera que tengo, pero yo me fustigo mucho, pero tengo que decir esto. ¿Por qué no destacan que soy ganador de un Goya o he hecho 40 películas?”, se pregunta el actor. Bertín tiene respuesta para esto.