Luz Casal rememora sus comienzos en el mundo de la música: ''Esa sensación no se me olvidará''

La cantante le ha confesado a Bertín que empezó a dedicarse a la música muy joven , a los diez años, y le ha contado la sensación que tuvo la primera vez que se subió a un escenario : ‘’La sensación era que el suelo me podía hacer daño porque estaba descalza porque a mi madre se le olvidaron mis zapatos (…) Y luego, la sensación poderosa porque el escenario era muy alto, entonces claro, esa sensación no se me olvidará’’.

Además, ha desvelado cómo convenció a su madre para que le dejase cantar: ‘’Yo debía de estar muy pesada con mi madre diciéndole que me gustaba cantar porque yo había percibido en dos momentos que cantar era algo que físicamente me producía unas sensaciones que no encontraba en ninguna de las otras cosas a las que me dedicaba o pudiera hacer siendo tan niña (…) Se hicieron socios de una agrupación y entonces íbamos todas las semanas y ahí ensayaba todas las canciones’’.