Alejandro Sanz: “Tuve un ataque de pánico, sentía que tenía que parar y poner a todo el mundo en su sitio”

Alejandro siempre ha estado en la cresta de la ola, pero también ha tenido sus momentos de crisis y los recuerda con dolor, pero como una forma de aprendizaje “me fui durante unos meses, no tenía la capacidad para saber cuál era la diferencia entre lo que me hacía feliz y lo que me hacía descansar, son dos cosas diferentes a veces” .

El cantante asegura que es una persona muy positiva que no suele estar al borde de la depresión como otros, que se levanta con mucha alegría cada nuevo día, pero en ese momento se agobio “Tuve un especie de ataque de pánico y sentía que tenía que parar, y poner a todo el mundo en su sitio. Tenía mucha gente alrededor que no todos estaban pensando en mi bienestar. Tuve que parar, tomar conciencia de lo que estaba pasando y más adelante tomé muchas decisiones”. Decisiones complicadas en las que se llevó decepciones muy grandes “Es muy feo porque te das cuenta de que no has significado nada y has sido un objeto que han utilizado para su beneficio”. Sin embargo, Sanz asegura que no se ha vuelto desconfiado “Yo no tengo remedio, eso sería la victoria de ese lado oscuro. Te vuelves precavido, pero desconfiado no”.