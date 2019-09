El pique entre Revilla y Bertín por culpa del rey Juan Carlos: "No vayas a criticarle, que tenemos un lío"

Tras contar Bertín una anécdota sobre Alfonso XIII, Revilla se dispone a hablar de Juan Carlos y, antes de escuchar nada, Bertín ha querido advertirle: “Cuidado con el emérito, que es mi amigo, no vayas a criticarle que tenemos un lío”, a lo que Miguel ha contestado “y a mí que me cuentas, ¿hay censura aquí o qué?” La conversación no hacía más que empezar y está claro que no piensan de la misma forma.