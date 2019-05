Marta Sánchez no fue la primera opción para Baute: “Antes se lo dije a Laura Pausini y Rosario Flores”

Dispuestos a no dejar guardado ningún secreto y consciente de que ella “no era la primera”, Marta le ha pedido a Baute que contara que ella no fue su primera opción, ni la segunda. Carlos tenía entre manos el tema ‘Colgando en tus manos’, pero antes de ofrecerle a Marta cantar con él, se lo ofreció a Laura Pausini y a Rosario Flores. “No sé cómo hubiera sido cantar la canción con ellas”, asegura Baute ante un Bertín asombrado.

Además, los cantantes se han sincerado y le han contado al matrimonio qué es lo que no soportan el uno del otro. Marta no soporta cuando Carlos se pone pesadito gastándole bromitas y metiéndose con ella, y Carlos no soporta las manías de Marta con la iluminación. Sí, con la iluminación, la cantante ha llegado a cambiarle la habitación del hotel porque no le gustaba la luz que tenía.