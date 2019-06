Edmundo Arrocet: “No puede elegir entre mi padre y mi madre y a los 12 años me fui de casa y no volví”

Una dura historia que Bertín no conocía y que Edmundo cuenta con mucha emoción. Con los años volvió a tener relación con su familia, pero jamás volvió a hablar con su papá “Nos cruzamos por la calle y me giró la cara y dije yo “¿Para qué?’”. Eso sí, no ha podido contener las lágrimas cuando le ha contado al presentador que un día visitó la tumba de su padre, se arrodilló, le dijo de todo pero después, le dio las gracias “Si no hubiese sido él así, yo no hubiese sido quien soy”.