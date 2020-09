Jesus Vázquez habla por primera vez del calvario que vivió con el caso 'Arny': "Mentí a mi madre para que muriese en paz"

" Hicieron sangre de gente inocente . Yo ni conocía el bar. Nunca estuve (...) Es una de las manchas negras de la justicia . Ahi estaba todo el mundo. No se puede montar algo así si no estaba todo el mundo implicado: la policia, la fiscalía... (...) En el juicio salían cosas que yo alucinaba. Unas cosas que daban mucho miedo. En el juicio salió todo (...) Salimos inocentes porque se demostró que todo era un montaje", le explicaba a Bertín.

Jesús tiene muy vívido el recuerdo de cómo sufrió por esa situación. "Para que veas lo raro y siniestro que fue, llamaron por teléfono a la casa de mis padres y le dijeron a mi madre que tenía que ir al juzgado de Sevilla al día siguiente o que si no iban a proceder a una orden de busca y captura . No fue con una citación ni nada. Llamaron a las diez de las noche. Mi madre me llamó llorando", explicó mientras no podía contener las lágrimas al recordarlo.

Después de tomarse unos segundos para recuperar la voz, Jesús prosiguió con la historia: "Yo me cogí un coche y me fui sin dormir a Sevilla. Yo le decía a la jueza que no había estado en ese bar, que se lo juraba y que le estaban mintiendo. Me dijo que tenía que dar 6.000 euros de fianza en ese momento o que entraba en prisión. ¿Tú te crees que se puede hacer eso según el testimonio de un yonqui? Al final encima se suponía que era para defender a menores de los monstruos. Pero al final sé que esos chavales siguieron en la calle, consumiendo drogas, prostituyéndose... No les importaban, iban a por nosotros", aseguraba.