Jimmy Giménez-Arnau no quiere saber nada de su hija: "No tengo tiempo para esas imbecilidades"

El periodista tiene asumido que nunca va a volver a saber de ella y lo ha explicado diciendo que es ella la que no quiere saber nada de él: “No lo voy a forzar”. Pero incluso cuando Bertín y Belén Rodríguez han preguntado que qué haría si ella le llamase para retomar la relación, Jimmy se ha mostrado de lo más frío: “No tendría ningún interés, para qué, te doy mi palabra de honor. Ha tenido 29 años. Han muerto mi padre y mi madre y no ha ido a ninguno de los entierros. No tengo ahora tiempo para esas imbecilidades , yo no voy a mendigar amor”, ha sentenciado.

Bertín Osborne no daba crédito a las respuestas de su invitado: “No me puedo creer que no estés jodido ni que no te duela”, le dijo. Jimmy le respondió que habían pasado 29 años: “Yo no puedo hacer nada, ella no quiere. Yo respeto la libertad que ella tiene. Ella ha elegido no verme y no voy a estar mendigando cariño”. Jimmy tuvo relación con Leticia hasta que ella cumplió 12 años: “La quise mucho”. Pero ahora no le importa dónde vive ni qué es de su vida: “Espero que le vaya bien y chao”.