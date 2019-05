Jorge Javier se sincera con Bertín sobre su ictus: “Podría haber sido terrible pero nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento”

“Te veo fenomenal, pensé que te vería más desmejorado”, decía Bertín al verle. “Cuando la gente me venía a ver al hospital se pensaban que me vería con el pelo rapado, con costras en el cuello, tumbado en la cama… pero, no, no me enteré de nada, todo fue muy rápido. A mí me operaron por la ingle”, asegura Jorge antes de empezar con todos los detalles de lo sucedido.