José Luis Rodríguez ‘El Puma’, tras su doble trasplante de pulmón: “Comencé a hablar en arameo, era el Espíritu Santo”

Más o menos un año después, José Luis Rodríguez sigue siendo ‘El Puma’ . Un hombre al que no se le pone nada por delante y que ha luchado con uñas y dientes por tener una nueva oportunidad “Me morí tres veces, Bertín”, asegura. Bertín Osborne ha querido que el cantante le contara cómo vivió la enfermedad y el momento del trasplante y José Luis le ha explicado a Bertín que es muy complicado explicar con palabras lo que se siente ante una operación así, pero ha querido confesarle algo que no suele contarle a nadie porque resulta muy complicado de creer.

Según afirma, estaba con su esposa Carolina en la unidad de cuidados intensivos y de repente, se le torció la lengua y comenzó a hablar en arameo “Trataba de hablar en español y no podía… Era un léxico espiritual, era la unción del Espíritu Santo . Empecé a hablar, sin parar, una lengua que yo jamás en mi vida había hablado y lo único que atiné a decir fue “Cristo, perdóname”. Nunca lloré tanto como ese día, pero un lloro de gozo, de alegría… Llamamos a un pastor amigo nuestro y dijo “Está hablando en lengua, eso es el Espíritu Santo”.

La vida le ha dado una nueva oportunidad y ni José Luis Rodríguez ni ‘El Puma’ piensan desaprovecharla: “Esta oportunidad que me han dado es maravillosa, quiero vivir intensamente porque no tengo tiempo para perder, no tengo tiempo para equivocarme”.