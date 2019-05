María Jiménez se emociona al recordar la muerte de su hija: "No me gusta hablar de esto"

María contesta al presentador y cuenta que ella le había comprado unos billetes de tren a su hija para el viaje y que no supo que Rocío viajaba en coche y no en tren hasta que la Guardia Civil contactó con ella para darle la mala noticia.

Ha sido en ese momento cuando María no ha podido evitar emocionarse: “Por eso no me gusta hablar de esto”, ha comentado con lágrimas en los ojos.