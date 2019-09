Ortega Cano se confiesa sobre su accidente y estancia en prisión: "Me quise morir"

El 29 de mayo del año 2001, Ortega Cano sufrió un grave accidente de coche que acabó con él hospitalizado y con otro conductor fallecido. Confiesa que tras la muerte de Rocío Jurado se encontraba muy perdido y que es día en concreto se encontraba agotado. Recuerda que le entró un vahído mientras conducía y ya no se acuerda de nada más.

“Cuando descubro que se había muerto una persona me quise morir yo diciendo que por qué no me había tocado a mí”, confiesa el diestro. “Me arrepentí, pedí perdón a la familia y cumplí mi condena”. Es entonces cuando Bertín le pregunta por su estancia en prisión.