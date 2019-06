La próxima semana, Bertín tendrá unos invitados muy especiales en 'Mi casa es la tuya': Antonia y Omaíta de Los Morancos visitarán la casa de Madrid del cantante. El cómico dúo protagonizará, junto al anfitrión, la canción 'New York, New York' del cantante estadounidense Frank Sinatra. No te pierdas este videoclip, un avance exclusivo. El viernes a las 22.00 horas, podrás disfrutar del programa completo en Telecinco.