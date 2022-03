La DJ se dio cuenta desde el primer momento que tenía un problema con estas sustancias, pero no fue hasta varios años después cuando decidió ponerle solución. “Yo me doy cuenta desde los 15 años, pero son como ráfagas de realidad. Lo mío no era normal, siempre que probaba una sustancia a mí me gustaba más que al resto. Yo siempre más. Yo quería consumir sola”, contó Sofía.

Bárbara Rey explicó que sufrió “muy malos tratos” por parte de Ángel Cristo y que él era consumidor habitual de drogas. Pero, a pesar de haberse enfrentado varias veces a su padre por el comportamiento que tenía con su madre, Sofía no pensó que a ella se le fuera a ir de las manos el consumo: “Siempre piensas que eso nunca te puede pasar a ti. Yo jamás pensé que iba a acabar en un centro de adicciones ni que me podría enganchar tanto”.

Ya con veintitantos años, Sofía Cristo decidió contarle a su madre que era adicta a las drogas. “Estaba llorando en el espejo, me miraba y no me reconocía. Yo sabía que no era yo, era otra persona, había perdido mi esencia”. Por eso decidió “confesar”: “Subí a la habitación de mi madre y le dije que era adicta. Rompí a llorar desconsolada como una niña pequeña y me caí de rodillas. Mi madre empezó a llorar como otra cría y a preguntar que qué había hecho mal”.