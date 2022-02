Rocío Carrasco reniega de Amador y Gloria: "No son mi familia, son una manada de alimañas"

Rocío Carrasco no ha tenido pelos en la lengua al reconocer abiertamente que para ella Amador y Gloria no son su familia : "Son una manada de alimañas que nunca me han querido, que se quedaban conmigo y me cuidaban para ganarse el favor de mi madre ".

Rocío Carrasco, sin entrar en grandes detalles, ha explicado que el carácter de Gloria Mohedano, la hermana pequeña de Rocío Jurado, no es sencillo: "No es agradables, es muy amarga, a mi madre había muchas cosas que no le gustaban de ella y me lo hacía saber, me lanzaba indirectas de vez en cuando".