Rocío Carrasco: "Borraría a Ortega Cano de la vida de mi madre y creo que ella también lo haría"

Rocío ha explicado sin reparo alguno que siente que Amador y Gloria Mohedano no forman parte de su familia, sino que más bien les ve como "una manada de alimañas" que se han movido toda la vida por interés y jamás la han querido realmente: "Ellos no me querían, me cuidaban para ganarse el favor de mi madre ".

Pero Rocío Carrasco no solo ha tenido palabras directas para los Mohedano, la hija de Rocío Jurado ha hablado alto y claro sobre el que fuera marido de su madre, el torero José Ortega Cano, y ha señalado que, si pudiera hacerlo, borraría al torero de la vida de su madre: "Si me lo preguntas te diría que sí, no por nada, con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado, pero creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor".