Pedrosa, lastrado por el neumático trasero: "Podría haber luchado por el podio"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) lamentó los problemas que sufrió este domingo en el tren trasero, perdiendo "terreno" para luchar "por el podio", pero reconoció salir con "confianza" del estreno del Mundial con el Gran Premio de Catar, donde terminó séptimo.

"La moto en general ha funcionado bien y estoy contento, porque hemos podido mejorar las sensaciones durante el fin de semana. El neumático delantero duro ha sido una buena elección, porque me permitía frenar fuerte en las curvas y mantener un ritmo bueno", afirmó.

"Resbalaba mucho y me hacía perder terreno en algunas zonas, como en el tercer sector y varias curvas del cuarto. Es una pena, porque la primera carrera siempre es importante y, si con este problema he podido mantenerme en el grupo delantero, creo que sin él podría haber luchado por el podio. Esto me da confianza para las próximas carreras", finalizó.