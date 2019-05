¡Pillado! Un comisario de Jerez se lleva una pieza de la moto de Álex Rins en plena celebración

"Me he quedado sin palabras al ver a este “marshall” arrancarle a la moto de Rins algo y guardárselo en el bolsillo... , esto no es propio de nuestros profesionales en los circuitos de este país. Si es cierto y se ha quedado algo, este tío no debería entrar más a un circuito", publicaba un usuario en las redes sociales. Hasta el momento no hay noticias de la pieza robada ni de las intenciones del comisario con ella.