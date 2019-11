Marc Márquez se da un paseo y gana en Valencia en la despedida de Jorge Lorenzo de MotoGP

Marc Márquez ganó en la despedida de Jorge Lorenzo. El campeón del mundo consiguió su victoria número 12 esta temporada y cerró una temporada histórica con 420 puntos al final de los 19 Grandes Premios. Márquez no tuvo rival y tras adelantar a Quartararo a falta de 20 vueltas, se dio un paseo hasta la línea de meta. Jorge Lorenzo terminó la carrera y cruzó la línea de meta el 13 .

Quartararo intentó abrir hueco desde la salida con un ritmo fuerte para ir descartando pilotos en el grupo de cabeza. Y lo consiguió. Márquez salió conservador pero tardó tres vueltas en ponerse a la caza del italiano . El campeón del mundo observó a Quartararo hasta darle la estocada a falta de 20 vueltas para el final. La lucha por la victoria ya no tuvo más emoción porque el de Cervera se distanció para sumar su 12º triunfo esta temporada en MotoGP.

Toda la actividad quedaba eclipsada por la emoción de Lorenzo, que buscaba la mejor manera de despedirse del campeonato. "Me pasan muchas emociones por la cabeza. Estoy nervioso, muy nervioso" , señaló el balear a DAZN antes de comenzar. Aunque no se le vio cómodo sobre la moto, el cinco veces campeón del mundo pudo contribuir con tres puntos a que el Repsol Honda se adjudicase el título de equipos.

Terminó decimotercero, pero Cheste al completo despidió en pie al gran campeón, que quemó rueda por última vez. "No me ha defraudado porque como persona es un 10. Los resultados no han acompañado, pero es un hombre muy honesto y muy generoso. Pasará a la historia como un gran campeón", señaló emocionado el 'Team Manager' del Repsol Honda, Alberto Puig.