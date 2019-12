Consejos para arrancar el coche en invierno

Tras una noche de bajas temperaturas, el vehículo que ha estado aparcado en el exterior tiene mayores dificultades para arrancar. Por ello, no es recomendable forzar esta maniobra. Esto quiere decir que si al accionar la llave de contacto, el motor no arranca será mejor no castigar el sistema de arranque y retornar la llave a la posición inicial.