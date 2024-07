En el año 2021 , después de haberse mudado juntos y haber vivido la cuarentena, Susana y Manu visitaron el programa de mtmad presentado por Nagore Robles . Allí, no dudaron en hablar sobre sus planes de futuro juntos, incluso de su deseo de pasar por el altar. Incitado por la presentadora, el extronista de 'MyHyV' hincó rodilla y le hizo la esperada proposición a su chica. "Luego ya veréis si es de verdad o no, pero esta es la pedida más real", confesaba emocionada Nagore al presenciar el momento.

"Cuando te digo que te quiero, sabes que te quiero. Ordenaré el resto de mi vida tu desorden", comenzaba pronunciando un nervioso Manu, que no dudaba de tirar de humor. "Por ti haré lo que haga falta, te quiero, cásate conmigo" , se atrevía finalmente a pedirle a su chica, que miraba sorprendida la declaración de amor eterno de su novio.

Con el hombre de sus sueños arrodillado frente a ella con un anillo, Susana Megan no dudó en responder a la propuesta de su chico allí mismo, mostrando públicamente lo mucho que le gustaría dar ese importante paso en su relación después de tantos años juntos. ¡No te pierdas cómo fue la improvisada pedida de mano de Manu a Susana en mtmad!

Aunque, finalmente, nunca llegaron a sonar campanas de boda entre la pareja, Susana Megan y Manu Lombardo sí dieron un decisivo paso en su relación que llevaban replanteándose muchos años. "Me lo pidió y no supe decir que no", confesaba la influencer, muy emocionada de poder compartir con todos sus seguidores la gran noticia.